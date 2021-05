REGIONE – Mercoledì 26 e venerdì 28 maggio, alle ore 16.00, ACLI Molise dedicherà due webinar al turismo ed alle opportunità del settore. Secondo diversi sondaggi svolti, sembra rafforzarsi anche quest’anno la tendenza al viaggio di riscoperta dei luoghi meno affollati e ricchi di autenticità e natura.

Sembra emergere, anche quest’anno, la ricerca di un turismo consapevole e a basso impatto, fatto di itinerari da sottrarre all’abbandono in cui i piccoli Comuni, esposti al rischio del declino demografico ed economico, sperimentano ripartenze per creare sviluppo e ricchezza in armonia con le piccole comunità e le imprese locali.

Proprio il Molise, regione composta prevalentemente da piccoli centri con meno di 5.000 abitanti, può cogliere interessanti spunti per un vero rilancio dell’accoglienza puntando, ad esempio, su temi fondamentali quali l’accessibilità per tutti. Borghi e accessibilità, ma anche turismo equestre e culturale come leva di valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità.

Mercoledì 26 maggio, alle ore 16.00, ne parleranno Roberto Vitali, fondatore di “village4All”, rete di accoglienza accessibile a tutti, Rosanna Mazzia, presidente della rete nazionale dei Borghi Autentici d’Italia che conta oltre 250 Comuni in 16 regioni italiane tra cui il Molise, Cristian Bignami, fondatore della rete nazionale di offerta turistica a cavallo “Horse Touring”, Felice Ciccone, sindaco di Macchiagodena, che racconterà il progetto culturale “Genius Loci” al centro di un forte interesse mediatico, Vincenzo Cotugno, assessore al turismo della Regione Molise. Modererà l’incontro il giornalista Sergio Di Vincenzo.

PROGRAMMA

26 maggio 2021 – ore 16.00

Molise: antichi borghi e nuovi turismi

Introduce: Nadia Falasca – presidenza ACLI Molise

Roberto Vitali – Village 4All

“A ciascuno la sua vacanza” – l’opportunità del Turismo Accessibile per le piccole comunità.

Rosanna Mazzia – Presidente Borghi Autentici d’Italia

Borghi: Comunità Ospitali protagoniste della “soft economy”

Cristian Bignami – Founder Horse Touring

Il turismo equestre come strumento di promozione territoriale

Felice Ciccone – sindaco di Macchiagodena

“Genius Loci – regalati il borgo grazie ad un libro”

Vincenzo Cotugno – Assessore al Turismo Regione Molise

Modera l’incontro: Sergio Di Vincenzo, giornalista

L’evento, fortemente voluto da ACLI Molise e finanziato dai fondi 5×1000 per l’annualità 2019, sarà accessibile da piattaforma digitale al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGQ4ZWYyMzItYmVhMS00NTA0LThlODctMjliZTQzNGRmMzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a31738d1-09d9-489f-9e24-354ea06e0472%22%2c%22Oid%22%3a%2259f24b2d-6967-4a92-bf55-ac7dd77d7222%22%7d

LINK EVENTO FACEBOOK: https://fb.me/e/1TgygCWq3

Seguirà l’appuntamento di venerdì 28 maggio focalizzato sui temi del turismo itinerante, sia a piedi che in camper, con la partecipazione di esperti ed associazioni di livello nazionale.

Parteciperanno Ludovica Sanpaolesi de Falena, direttore generale dell’associazione produttori camper, Pauline Nava, fondatrice della startup Agricamper, Davide Nanna della community “cammini d’Italia”, Michele Minotti di Dimensione Explorer. Interverrà Daniele Saia, sindaco di Agnone, Comune amico del turismo itinerante in camper.

Ulteriori informazioni e dettagli su www.aclimolise.it

Venerdì 28 maggio 2021 – ore 16.30

Viaggiare Plein Air: a piedi e in camper alla scoperta dell’Italia rurale

Introduzione: Gianluca Di Lonardo – Responsabile attività di progettazione ACLI Molise

Saluti: Elisabetta Tartarino – presidenza ACLI Molise aps

Ludovica Sanpaolesi – Associazione Produttori Camper e caravan (https://www.associazioneproduttoricamper.it/ )

Il turismo in camper: sostenibilità e caratteristiche.

Daniele Saia – sindaco di Agnone (in fase di conferma) (https://www.visitagnone.com/ )

Pauline Nava Founder Agricamper Italia (https://www.agricamper-italia.com/ )

L’Italia rurale in camper: sostare in fattorie, vigneti, agriturismi, caseifici e altri luoghi unici

Davide Nanna – Cammini d’Italia (https://camminiditalia.org/ )

Michele Minotti – Dimensione Explorer (https://www.moliseexplorer.com/ )

“La via vecchia di Carpinone – da paesaggio culturale ad itinerario esperienziale” (confermato)

Conclusioni: Matteo Altavilla – Presidente Nazionale CTA centro turistico ACLI

Modera l’incontro: Andrea Ferraretto, scrittore (http://andreaferraretto.blogspot.com/ )

L’articolo Turismo e opportunità del settore, webinar ACLI Molise il 26 e 28 maggio proviene da Molise News 24.