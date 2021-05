Dopo una lunga malattia si è spenta nella giornata di lunedì 24 maggio Luisa Gibellini, 63 anni, ex moglie dell’attuale allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti, col quale ha avuto due figli, Davide e Katia.

Grandissima sportiva, era stata ricevitrice di softball e portiere di calcio, ma aveva anche la passione per il tennis, che aveva trasmesso anche a Carlo.

In questa veste l’abbiamo conosciuta a Bergamo, come amica dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà: una presenza costante al torneo di tennis organizzato da Giovanni Licini, dove agli scopi benefici ha anche affiancato anche grande partecipazione sulla terra rossa.

Racchetta in mano è infatti riuscita ad aggiudicarsi ben cinque edizioni del torneo solidale, dimostrando sempre disponibilità e talento in campo.

Tutta l’Accademia dello Sport per la Solidarietà si stringe attorno a Carlo e ai suoi figli per la scomparsa di Luisa.