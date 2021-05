La Chiesa di Bergamo perde un pastore esemplare: monsignor Gianluca Rota. Aveva 89 anni e si era ritirato a Nembro, suo paese natale.

I funerali saranno celebrati venerdì mattina 28 maggio alle 10 nella chiesa Arcipresbiterale Plebana di San Martino Vescovo e saranno presieduti dal vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi. La camera ardente è allestita nella Chiesa di Santa Maria in Borgo in via Mazzini nel Centro Storico di Nembro con apertura dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 21.

Pastore attento e amato, intellettuale e sottile osservatore del mondo è stato parroco per ben 14 anni in Sant’Alessandro in Colonna, a Bergamo, dopo aver svolto il proprio ministero lungo 66 anni a Vercurago, Brembate Sotto, Ranica e Colognola. Fu anche direttore spirituale del Seminario tra il 1969 e il 1973 e cappellano delle carceri. Dal 2007 era Canonico della Cattedrale.

In un articolo sul notiziario parrocchiale della parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna raccontò come decise di prendersi in carico questa comunità.

“Quando il vescovo Roberto Amadei venne a Colognola e mi propose di assumere l’incarico in Sant’Alessandro ero abbastanza preoccupato. Sapevo che era la parrocchia più grande e più importante del centro della città, che aveva alle spalle una lunghissima storia, che aveva visto la presenza di parroci illustri. Quando dopo aver riflettuto accettai, il vescovo mi raccomandò di lasciarmi alle spalle le precedenti esperienze di curato in pianura, di padre spirituale in seminario, di parroco quasi di campagna a Ranica, di parroco di periferia a Colognola e mi invitò a trovare un modo appropriato di servire la popolazione. Dopo alcuni mesi di osservazione capii che la situazione era effettivamente diversa: c’erano curati che avevano cura delle varie zone, c’era chi si occupava degli ammalati, chi di determinate necessità pastorali. Scelsi allora due realtà da vivere un po’ più profondamente: il confessionale e la predicazione. Non mi sono mai pentito di aver imboccato questa strada che mi ha dato tante soddisfazioni rendendo l’esperienza di Sant’Alessandro molto gratificante e davvero unica. Penso a Sant’Alessandro con gioia, con riconoscenza, con gratitudine. Sono particolarmente lieto di aver incontrato tanti laici che mi hanno affiancato con competenza e grande disponibilità. Ho lavorato bene con i sacerdoti, ciascuno con il proprio carattere e la propria sensibilità”.

Chiusa l’esperienza in Sant’Alessandro in Colonna per raggiunti limiti d’età, a 75 anni monsignor Rota decise di intraprendere un nuovo percorso.

“I coniugi Beretta, di Ranica dove io ero parroco, mi avevano invitato ad andare nella missione a La Troncal, in Ecuador, dove c’era la scuola S. Gabriel. All’inizio non sapevo bene la lingua e andavo quasi in vacanza soltanto per un mese. Una volta andato in pensione mi hanno chiesto di insegnare etica. Ho provato per un anno e, dato che mi ero trovato bene, ho proseguito. Quando è morta la mia mamma, ho impiegato parte dell’eredità per completare l’ospedale sorto vicino alla scuola. Ora io abito lì, in questo complesso circondato da un muro perché sorge lungo la via di rifornimento della droga che arriva dalla Colombia. La mia vita è monastica: mi sveglio alle 6, vado in cappella e poi a scuola. Alla sera alle 9 siamo tutti a letto perché siamo molto stanchi anche a causa del clima tropicale caldo e umido. Non usciamo mai se non la domenica per la Messa e un pomeriggio in settimana per fare le spese in città”.

Alla domanda che differenza c’è tra l’essere prete oggi e sessanta anni fa? Rispose: “Un tempo il prete contava come persona di cultura e guida spirituale, consigliere ad anima. Oggi è una figura un po’ anacronistica”.