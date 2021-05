Irpiniatimes.it

AIR – AVVISO AL PUBBLICO

Ripristino e istituzione di fermate nel Comune di Montella (AV)

– 𝗧𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮 – 𝗟𝗶𝗼𝗻𝗶

Istituzione nuova fermata in via Forum Felix altezza civico 20 in direzione Cassano Irpino

– 𝗧𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮 – 𝗕𝗮𝗴𝗻𝗼𝗹𝗶 𝗜𝗿𝗽𝗶𝗻𝗼

ripristino fermata in Via Scipione Capone altezza civico 183 (in prossimità dell’incrocio via degli asfodeli) in entrambi i sensi di marcia

