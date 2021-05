I costruttori di Ance Bergamo sono chiamati in assemblea giovedì 27 maggio. All’ordine del giorno la relazione della presidente, Vanessa Pesenti, e il rinnovo degli organi statutari – presidente, ufficio di presidenza e consiglio generale – per il quadriennio 2021-2025.

Le imprese associate avranno tempo fino alle ore 14 di venerdì 28 maggio 2021 per esprimere il loro voto esclusivamente per via elettronica tramite piattaforma telematica.

Venerdì 28 maggio 2021 alle ore 17 (in forma pubblica) si terrà, sempre in videoconferenza, alla presenza del presidente nazionale di Ance, Gabriele Buia, la comunicazione degli eletti.

“Si concludono quattro anni di mandato – commenta Vanessa Pesenti, presidente di Ance Bergamo – un periodo denso di impegni con l’obiettivo di sviluppare opportunità per il nostro sistema, creando valore condiviso e sostenendo le nostre imprese a tutti i livelli anche attraverso il dialogo costante con le Istituzioni. Le direttrici che ci hanno guidato sono state quelle dello sviluppo, dell’efficienza, del coinvolgimento e della comunicazione. E in questo senso abbiamo apportato significativi cambiamenti in termine di potenziamento dei servizi e di riorganizzazione interna. Nessuno poteva immaginare un anno terribile come il 2020. Difficilmente dimenticheremo la paura, le preoccupazioni, i mille sacrifici. Nonostante tutto, con un pizzico di orgoglio, posso dire che non siamo mai venuti meno ai nostri obblighi e abbiamo saputo intraprendere molte nuove sfide”.