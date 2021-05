“Chi ha fatto questo è uno st*****”. Non le manda a dire l’assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, dopo l’ennesimo danno che ha interessato il sottoponte Adriatico. Questa volta a farne le spese i canestri del campo da basket, da poco riaperto dopo mesi di chiusura a causa delle norme antiCovid.

“Non so se sono stati dei vandali o qualche fenomeno che sentendosi Lebron James si è appeso dopo una schiacciata – ha detto Petruzzelli -. In entrambi i casi chi ha fatto questo non soltanto ci farà spendere dei soldi per sostituirli ma soprattutto non sta dando la possibilità in questi giorni a tanti ragazzi di divertirsi giocando a basket su quel campetto”.

I canestri, però, verranno presto sostituiti. “Arriveranno quelli nuovi – ha concluso Petruzzelli – e posizioneremo dei tabelloni in metallo sperando che resistano anche all’idiozia umana”.

