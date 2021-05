Il capitano del Cagliari Joao Pedro si è confermato un cecchino dagli 11 metri. Ecco la statistica

Il capitano e leader del Cagliari Joao Pedro si è confermato in questa stagione come miglior bomber rossoblù mettendo a segno 16 reti. Le statistiche lo vedo o anche quasi infallibile dal dischetto.

In stagione Joao Pedro ha calciato 5 rigori, battendo il portiere avversario in 4 occasioni. Solo un errore per lui contro il Crotone, con Cordaz che è riuscito a negare l’infallibilità assoluta del numero 10. Con l’80% dei rigori realizzati il brasiliano è tra i migliori rigoristi della Serie A.

