Che tempo fa? Abbiamo rivolto la domanda a Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Il minimo pressorio, avente il suo centro sulla Gran Bretagna, continua a far affluire sull’Italia, correnti occidentali. Deboli infiltrazioni di aria fredda in quota, saranno responsabili di instabilità sui rilievi alpini centro-occidentali. Graduale rialzo pressorio dal pomeriggio di oggi, con residua instabilità su settore alpino orientale. In Lombardia generale stabilità e formazione di nuvolosità cumuliforme lungo i rilievi, durante le ore centrali della giornata.

Martedì 25 maggio 2021

Tempo Previsto: Giornata all’insegna di cieli da poco nuvolosi a sereni su gran parte della regione. Al mattino qualche nube lungo la fascia centro occidentale della regione, in rapido dissolvimento. Nubi più compatte su Valtellina e Adamello con deboli precipitazioni associate in veloce dissolvimento. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante le ore centrali della giornata lungo la fascia alpina e prealpina, dove non si escludono, locali deboli precipitazioni, più probabili su Orobie e Adamello.

Temperature: Massime in rialzo e comprese tra 21/24 °C.

Minime in lieve calo e comprese tra 10/12 °C.

Venti: In pianura deboli occidentali tendenti a rinforzare da metà giornata e ad attenuarsi dalla serata;

In quota moderati occidentali.

Mercoledì 26 maggio 2021

Tempo Previsto: Tempo stabile. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Lieve aumento della nuvolosità durante le ore centrali della giornata sui rilievi e lungo le aree occidentali della regione ma senza fenomenologia associata, in dissolvimento dal tardo pomeriggio.

Temperature: Massime stazionarie o in lieve rialzo e comprese tra 23/25 °C.

Minime stazionarie e comprese tra 10/12 °C.

Venti: In pianura deboli orientali tendenti a divenire variabili;

In quota deboli occidentali.

Giovedì 27 maggio 2021

Tempo Previsto: Poco nuvoloso al mattino per presenza di alte velature in transito su gran parte della regione. Graduale aumento della nuvolosità lungo l’arco alpino, associate a deboli precipitazioni, inizialmente sui settori alpini e prealpini nord orientali, in parziale estensione durante le ore pomeridiane anche alle aree alpine e prealpine centrali.

Temperature: Massime stazionarie o in lieve rialzo e comprese tra 24/27 °C.

Minime in lieve aumento e comprese tra 13/15 °C.

Venti: In pianura deboli occidentali tendenti dalla serata a rinforzare;

In quota deboli occidentali.