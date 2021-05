Raggiungiamo al suo recapito francese Claudia Ferrazzi, già vice amministratrice del Louvre e consigliere alla cultura del presidente francese Emmanuel Macron, oggi rappresentante del Mibact nel Cda della Biennale di Venezia e nuovo membro scelto nel consiglio direttivo della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo.

Il suo invidiabile curriculum internazionale non può che fare bene alla nostra istituzione cittadina. Competenza, cuore, capacità decisionale sono il biglietto da visita di Claudia Ferrazzi: una personalità volitiva che non si tira indietro di fronte alle sfide più impegnative, tutt’altro che accentratrice, animata piuttosto da spirito di servizio e fiducia nel gioco di squadra.

“In quanto membro del consiglio di amministrazione, mi appresto a mettermi a disposizione del progetto della Gamec insieme agli altri attivissimi consiglieri, che incontro oggi, martedì per la nostra prima riunione”, esordisce la neo-nominata consigliera. “Sostegno e entusiasmo dell’amministrazione comunale e ampia condivisione e partecipazione degli altri attori culturali al suo progetto mi sembrano due punti di forza importanti, da coltivare con attenzione”.

Lei entra nel Cda di Gamec in un momento di grande trasformazione per l’istituzione cittadina. Con quali prospettive e aspettative intraprende questa avventura nella sua città d’origine?

Sono nata a Bergamo, dove ho studiato fino alla maturità e la Gamec l’ho vista crescere fin dall’inizio dei lavori nell’ex convento in via San Tomaso. Personalmente, sono stata molto convinta dagli ultimi anni della Gamec, che ha raggiunto oggi un bell’equilibrio associando l’attenzione al locale all’orizzonte internazionale. La Gamec di Lorenzo Giusti è riuscita da una parte a radicarsi con successo sul territorio, con i progetti nelle scuole, nel quartiere, nelle zone di fragilità come le carceri, e Bergamo ha tratto tutti i benefici di un museo attivo e impegnato. Nello stesso tempo Gamec è entrata in un giro internazionale importante, come dimostrano le mostre di Holzer, Buren, Regina, mostre di respiro globale, fatte con partnership di rilievo. Giocare su questi due fronti non è facile, ma è anche la parte più nobile del progetto di un museo: esserci riusciti significa avere delle basi molto sane e allettanti. Per me è una bellissima sfida nella mia città di nascita: Giusti è rinnovato insieme al nostro arrivo e quindi si parte con molte possibilità.

Bergamo e l’arte contemporanea: un binomio tutt’altro che scontato. Si può dire?

La centralità di Bergamo nel contemporaneo nessuno se l’aspettava. Giusti è presidente di Amaci, l’associazione dei musei d’arte contemporanea in Italia che ha sede a Bergamo: è un fatto non banale per una città che si è impegnata in questo settore non da moltissimo. Questo sforzo fatto da Gamec di interpretare il suo ruolo non solo locale è un ottimo fondamento, soprattutto adesso che c’è il progetto della Gamec al Palazzetto, di Bergamo capitale della cultura, unito al bisogno di rilanciarsi dopo i danni del Covid.

A tal proposito, che cosa pensa del progetto architettonico della nuova Gamec all’ex Palazzetto dello sport?

Sarebbe presuntuoso da parte mia dare un giudizio in questa fase, di certo un museo che si programma in uno spazio che è tre volte più grande del precedente è un museo che deve ripensarsi. È una grande opportunità per tutti, a partire dal quartiere, che oggi include Gamec e Carrara, domani il Palazzetto. Attualmente il turista medio non ci passa. Tutta la strategia messa in atto da Gamec, compresa quella di avere una sede estiva nel Palazzo della Ragione in città alta, è una buonissima idea per far condividere i linguaggi del contemporaneo a un pubblico che non va lì per quello. Bisogna ripensare l’offerta, turistica e non solo, con una passeggiata nuova, in un circuito che trova nel quartiere del nord-est di Bergamo un potenziale non solo sportivo.

Prevede che questo allargamento restituirà centralità all’importante collezione permanente (da Manzù a Savinio, da Campigli a Balla) che da qualche anno è diventata “impermanente”?

Il progetto architettonico ha un suo svolgimento nel tempo, si parla di una realizzazione entro il 2024/25. Da qui a là c’è un enorme lavoro di progettazione culturale oltre a quella architettonica e adesso è prematuro parlarne, con Giusti non ci siamo ancora confrontati. Ho ricevuto come tutti il progetto presentato da sindaco e assessore, e quindi da lì si parte. Comunque quest’anno di lockdown ci ha fatto pensare a tante cose, al rapporto tra cittadinanza e turismo, ma in particolare alle relazioni di prossimità e di quartiere, quelle nel raggio di 100 metri da casa. E il nuovo progetto coinvolgerà tanti attori della cultura bergamasca, con attenzione a tutte le discipline artistiche. Lorenzo Giusti non si è mai fermato alle arti plastiche, ha allargato alla musica, alla scrittura, al cinema… il potenziale è enorme. Possiamo riparlarne tra qualche mese, quando facciamo i primi passi.

Lei ha un curriculum notevole di top-management in istituzioni prestigiose francesi e italiane. In termini di politica culturale, in particolare nel mondo delle arti visive, come se la cava l’Italia in confronto con la Francia?

Domanda difficile. Io rifiuto confronti così perché sarebbe troppo facile tracciare dei paralleli tra cose che non sono comparabili. Quello che l’Italia ha possibilità di fare, e che la Francia ha fatto molto tardivamente, è dare attenzione alla domanda di cultura. Questa è una ragione per cui Giusti ha avuto molti riconoscimenti: Gamec non è un museo isolato che decide della sua politica a prescindere, ma un museo molto impegnato nel cogliere il bisogno dei pubblici. L’Italia, che sembra in ritardo, secondo me ha una grande opportunità perché ha una tradizione molto sviluppata di ascolto del pubblico e di cultura popolare. Paesi come la Francia, che hanno sempre avuto una politica dell’offerta molto potente, progressivamente si rendono conto che il pubblico invecchia, non si rinnova, è sempre più ristretto e quindi la proposta culturale rimane una proposta di addetti ai lavori. È una sfida globale questa, è una sfida di civiltà. Occorre far sì che i musei siano strumenti di condivisione in una società dove ognuno è connesso con i social network ma non si parla più con i vicini di casa.

Contributi pubblici e privati: in un momento di forte crisi come questo, che non risparmia le piccole gallerie né i grandi hub culturali, c’è un modello da seguire?

Il punto è condurre imprese e persone a mettere l’arte e la creazione artistica un po’ più al centro della nostra vita. Questa è una sfida enorme per tutto il settore culturale che si è spesso accontentato di stare ai margini. Le sponsorizzazioni vanno benissimo, l’art bonus va benissimo, ma in realtà bisogna cercare di rendere l’arte più centrale nella vita di ciascuno, a partire dalle scuole. Credo moltissimo nell’orientamento che lo stato può dare, ci ho dedicato 15 anni della mia vita. E quando dico “stato” intendo tutti coloro che perseguono l’interesse generale con una politica culturale esigente, come sta facendo Gamec. Occorre orientare, mantenere un’attenzione alla ricerca, sostenere anche cose che non hanno sbocco immediato sul mercato. Lo facevano i Gonzaga con Mantegna, lo facevano i grandi mecenati del ‘400 e ‘500. Ecco, il modello è il Rinascimento: per carità, tante cose sono diverse, ma la svolta di quel tempo è stato l’investimento dei mercanti, dei dirigenti, degli imprenditori. Sono loro ad aver intuito il contributo dei progetti artistici alla società e si sono impegnati con tutte le loro risorse intellettuali e finanziarie per sostenere l’arte. Questo è stato il vero cambiamento. Per noi oggi questa è una grande sfida: come fare perché il mondo culturale esca dal mondo culturale.

In base alla sua esperienza, e conoscendo Bergamo, su che cosa deve puntare la Gamec per reagire a questo lungo periodo di stallo per il mondo dell’arte?

Gamec ha già dimostrato una reattività notevole che le è stata riconosciuta con premi importanti, tra cui quello delle Nazioni Unite per l’inclusione. Ha attivato Radio Gamec pochi giorni dopo il primo lockdown, ha lavorato per integrare e reintegrare i carcerati… per una città che non era nella cartina dell’arte contemporanea fino a poco tempo fa, va detto che si è giocata una carta importante, si è posta domande, ha ridisegnato in corsa le programmazioni. In Europa siamo sempre stati considerati non tanto interpreti del contemporaneo, ma guardiani e conservatori di quello che succedeva. Gamec invece è riuscita a rispondere a un bisogno sociale in tempo reale. Il problema vero adesso è la sopravvivenza degli artisti e di alcune istituzioni culturali che non ce la fanno in ogni senso: finanziariamente perché sono mancati i biglietti e le committenze; come visibilità perché ci sono imbottigliamenti terribili di opere che sono “in coda” e si deve aspettare; come morale perché sono stati fermi e alcuni hanno perso la capacità di proporre. Questo è grave. La Gamec è stata capace di essere presente per il pubblico, adesso bisogna porsi il problema di come essere presenti per gli artisti – perché altrimenti rischiamo di perdere tutta una generazione di artisti, come è accaduto durante le due guerre. Bisognerà equilibrare l’azione dell’istituzione sui due versanti, quello pubblico e quello degli artisti, in modo da essere davvero un motore efficace di sviluppo artistico.