L’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento e non food elaborato da Confimprese-Ernst&Young traccia una linea precisa sui consumi nell’isola che globalmente sono crollati del 79 per cento se si prende come riferimentio il periodo che va tra aprile del 2019 e lo stesso mese del 2021. Con l’isola in coda a livello nazionale.

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale