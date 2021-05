“È una situazione inaccettabile. Ora basta, Lukashenko deve capire cosa significa la parola democrazia”. L’ex presidente del Copasir Giacomo Stucchi non usa giri di parole nel commentare il caso del dirottamento del volo Ryanair in Bielorussia.

La vicenda è ormai nota e in queste ore è al centro di un dibattito internazionale. Domenica pomeriggio un Boeing 737 della compagnia irlandese con 171 passeggeri in volo da Atene a Vilnius, che aveva quasi lasciato i cieli della Bielorussia, è stato costretto a deviare verso Minsk, scortato da un caccia MiG-29 dell’aviazione bielorussa, con la scusa di un allarme bomba a bordo.

Una volta a terra, le forze speciali bielorusse sono salite sull’aereo e hanno arrestato il giornalista 26enne Roman Protasevich, ex direttore del canale Telegram Nexta, testata di opposizione bielorussa, e la sua fidanzata Sophia Sapega.

Per le autorità locali il reporter sarebbe tra gli organizzatori delle proteste di massa dello scorso agosto dopo la vittoria tra brogli e manipolazioni di Alexander Lukashenko, ininterrottamente al potere dal 1994. Accuse che, se confermate, potrebbero costare 15 anni di carcere a Protasevich.

Mentre i capi di Stato delle principali nazioni europee e mondiali si interrogano su quali misure adottare per risolvere quello che rischia di diventare un pericoloso precedente, il bergamasco Stucchi, ora consigliere comunale ma dal 2013 al 2018 a capo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, segue da vicino la questione: “È un’azione ingiustificabile quella messa in atto dai vertici di Minsk – spiega il leghista – . Non si può utilizzare una scusa simile e mettere in atto un piano del genere per arrestare un dissidente. Con quel caccia inviato per scortare e forzare l’atterraggio dell’aereo Ryanair, hanno violato gli accordi internazionali”.

Non è la prima volta che il regime di Lukashenko si rende protagonista di simili azioni, forse con quest’ultima il mondo intero ha capito davvero chi è? “Lo conoscono già tutti, e tutti sanno come fa a essere al potere da quasi trent’anni. La repressione delle manifestazioni di piazza dopo la sua ultima elezione ne è stata l’ennesima dimostrazione”.

Si parla di sanzioni alla Bielorussia, possono servire a risolvere la situazione? “Non credo possano interessare a uno come Lukashenko e indurlo a tornare sui suoi passi”.

Quindi cosa crede si possa fare? “L’unico che può convincerlo e fargli cambiare idea secondo me in questo momento è Putin. Poi va tracciata una road map con l’obiettivo finale di far tornare la democrazia in Bielorussia. Sarà un percorso lungo e complicato”.