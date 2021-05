Edin Dzeko è tornato sulla vittoria nel derby, ottenuta dalla Roma contro la Lazio: le sue parole ai canali ufficiali del club

L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha parlato ai microfoni ufficiali del club, tornando sulla vittoria nel derby contro la Lazio. Le sue parole.

«Il primo gol è venuto dal nulla. Magari si è pensato che la palla uscisse. Quel gol ci ha dato forza. Sapevo che la partita era importantissima. Il derby è sempre un derby, anche se non stai bene in classifica. Nel derby devi sempre dare tutto e provare a vincere. La vittoria? Una grande gioia, dopo una stagione molto difficile volevamo regalare ai tifosi una gioia. Quando vinci il derby è sempre importante per tutti. Siamo stati una squadra vera, abbiamo lottato tutti fino alla fine e abbiamo meritato di vincere il derby. I tifosi? Speriamo che possono tornare dalla prossima stagione, abbiamo bisogno di loro»

L’articolo Dzeko: «Derby? Volevamo dare una gioia ai tifosi» proviene da Lazio News 24.