Il 25 maggio è la Giornata internazionale dei bambini scomparsi, una giornata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che, dal 1983, celebra ogni anno in ricordo del piccolo Ethan Patz, rapito a New York il 25 maggio del 1979. Il tutto viene fatto per sensibilizzare un fenomeno che colpisce tutti i Paesi del mondo, nessuno escluso.

Della Relazione annuale, la ventiquattresima, realizzata dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, (figura istituita in Italia per far fronte all’aumento vertiginoso del numero di persone scomparse con un decreto del Presidente della Repubblica il 13 luglio 2007) sono numerosi i casi di sparizione di minori, anche bambini.

Minorenni che hanno abbandonato disperatamente casa o strutture di accoglienza per scappare anche da soprusi, abusi e violenze. Sono numerosi i moventi, ma ciò che emerge è che ancora una volta i fenomeni più recenti come cyberbullismo e sexting, hanno influito pesantemente e spinto numerosi minori ad allontanarsi e scappare.

Dalla Relazione annuale che illustra il monitoraggio del fenomeno delle persone scomparse e presenta i dati aggiornati al 31 dicembre 2020, emerge che delle 21.463 denunce di scomparsa di minori, per quanto riguarda la Regione Lombardia, gli stranieri scomparsi sono 13.857 e gli italiani 7.606 di cui 11.888 maschi e 9.575 femmine.

In riferimento a Bergamo e provincia, dalla mappa e tabella riportata qui sotto, i bambini o le bambine scomparse nella fascia d’età 0-10 anni sono 64, i ragazzi/le ragazze scomparsi dai 11-14 anni sono 373 e dai 15-17 anni ben 1.226, per un totale di 1663 minori scomparsi.

Dalla tabella riepilogativa Bergamo è al terzo posto per numero di denunce di scomparsa della Regione Lombardia. Dati registrati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 2020.

Recentemente è tornato di dominio mediatico il caso della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina che all’età di quasi quattro anni fu rapita a Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Da più di 17 anni la mamma della piccola, Piera Maggio, chiede a gran voce la verità ma soprattutto che: “chi sa parli”. Già, perché il più delle volte le possibilità di ritrovamento sono riposte sulla partecipazione e sulla solidarietà della comunità.

Il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fortemente voluto mandare in onda in questi giorni, sulle reti televisive e radiofoniche della Rai, un breve spot sottolineando l’importanza di effettuare le denunce nell’immediatezza dell’evento chiamando il 112.

Secondo la Commissione Europea, almeno 250 mila bambini spariscono ogni anno; scompare un bambino circa ogni due minuti. Stando ai dati di Missing Children Europe, l’Italia è il Paese dove scompaiono meno minori rispetto agli altri Stati Europei.

Lo sapevi a tal proposito che esiste un numero unico europeo per i minori scomparsi? Il 116000 è il Numero Unico Europeo per Minori Scomparsi. È attivo in Italia dal 25 maggio 2009; data della prima giornata internazionale dei bambini scomparsi. È un servizio gratuito di segnalazione dei casi di scomparsa di bambini e adolescenti minorenni, riferiti al territorio nazionale, gestito in Italia dal ministero dell’Interno tramite l’associazione Telefono Azzurro. Gli operatori del servizio, attivo 24 ore su 24, raccolgono le segnalazioni e inviano i dati alle Forze di Polizia competenti per territorio. Il 116 000 si può chiamare anche per segnalare il ritrovamento, o l’avvistamento, di un ragazzo scomparso.

Come la pandemia avrà influito su questo fenomeno? Non ci resta che attendere il report di fine anno e sperare che il dato continui a scendere come sta accadendo di anno in anno in Italia. Quello che bisogna ricordare è che chi sa o ha visto qualcosa deve parlare. È fondamentale!