Oggi si celebra la giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi nel mondo: 250.000 bambini l’anno, un bambino ogni due minuti . “Una tragedia nella tragedia – scrive Giuseppe Michele Grieco del Sindacato di Polizia – Fenomeno che vede tante famiglie divise . Tante anche le storie italiane mai dimenticate, come fiori colorati distrutti e gettati nell’oblio, come stelle allontanate dal cielo. Nessuna lacrime potrà ridare il sorriso a questi tanti angeli nel mondo la cui sofferenza non può passare inosservata nei cuori di ognuno di noi”.

Grieco ha quindi ringraziato per l’occasione i “colleghi impiegati nel controllo del territorio, il cui primo impegno è il soccorso pubblico e a quanti impegnati senza sosta nelle indagini su queste tragedie. Un grazie alla magistratura sempre attenta e premurosa e ai nostri questori di Campobasso Conticchio e di Isernia Soricelli che hanno dato un contributo reale e strategico anche in questo periodo doloroso di pandemia. Un vivo apprezzamento alle organizzazioni di volontariato e a quanti con le loro segnalazioni contribuiscono nella vigilanza attenta sui minori in un mondo in cui le tentazioni per attrarre questi piccoli indifesi sono tante e le cui insidie possono talora diventare per loro pericoli . Amare ogni bambino come se fosse il proprio questo l’impegno per ogni uomo o donna in divisa. L’idea della ragione deve prevalere sempre sull’indifferenza per il bene comune”.