Come ogni anno, a bocce ferme, è il momento del pagellone di fine stagione.

Partiamo con i difensori (portieri compresi), quelli che hanno presidiato l’area di rigore e la porta nerazzurra, ma che hanno pensato spesso e volentieri anche alla fase offensiva: non è un caso, infatti, se tante reti (e anche diversi assist) sono arrivate anche da giocatori che dovrebbero occuparsi di non farli prendere, i gol.

Pierluigi Gollini, voto 6

Non è stato un anno facile per il portiere emiliano, che ha iniziato la stagione in infermeria per recuperare dal brutto infortunio al ginocchio patito nell’ultima del campionato scorso. È tornato a novembre e ha rischiato un nuovo stop a dicembre (che spavento contro il Verona, quando è uscito dal campo in lacrime), per poi riprendere stabilmente il posto da titolare tra i pali. Ma non è sempre stato perfetto: nel match di ritorno con la Lazio due suoi errori sono costati cari, mentre a marzo ha perso il posto per tre partite dopo il gol subito (con qualche colpa) col Real Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League. Potrebbe partire in estate.

Marco Sportiello, voto 6

Quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente, senza far pesare oltremodo l’assenza di Gollini nella prima parte di stagione. Ma non è più lo Sportiello che nel gennaio del 2018 lasciò Bergamo quando era ancora sulla rampa di lancio e nel giro della Nazionale. Da dimenticare la notte di Madrid, nella quale abbiamo visto i suoi limiti: si merita comunque una sufficienza piena.

Rafael Toloi, voto 7.5

Diventato capitano all’improvviso, dopo lo scontro Gomez-Gasperini che ha portato all’addio dell’argentino, il numero 2 nerazzurro è stato senza ombra di dubbio una guida importante per la squadra nei (pochi) momenti di difficoltà. Mai una parola fuori posto, mai un atteggiamento sopra le righe, si è meritato anche la chiamata del Ct azzurro Roberto Mancini.

Joakim Maehle, voto 6.5

Non era facile arrivare a Bergamo, dover imparare da zero una lingua nuova e inserirsi velocemente negli schemi tutt’altro che scontati di mister Gasperini. Lui ce l’ha fatta in modo dignitosissimo, facendo sentire meno l’assenza prolungata di Hateboer sulla fascia destra. Come terzino o come esterno alto, questo ragazzo verrà ancora più utile l’anno prossimo, con un anno di esperienza alle spalle.

Bosko Sutalo, voto 6

Ha giocato poco ma è stato comunque utile alla causa del Gasp nei momenti in cui la coperta era cortissima, soprattutto sugli esterni. Probabilmente nella prossima stagione verrà girato in prestito a qualche squadra che gli permetterà di trovare molto più spazio e di farsi le ossa, magari in Italia. Crescerà.

Bosko Sutalo, 21 anni, esulta dopo il gol in Coppa Italia al Cagliari

José Luis Palomino, voto 7

Qualche sbavatura di troppo ma anche tante, tantissime prestazioni positive per il difensore argentino che, soprattutto nel finale di stagione, è stato tra i migliori del reparto difensivo. Bravissimo in marcatura e meno bravo a impostare, è il giocatore su cui Gasperini puntava a occhi chiusi quando c’era da arginare un avversario particolarmente veloce.

Mattia Caldara, voto 5.5

Dispiace parecchio, ma la scommessa che l’Atalanta ha fatto nel gennaio del 2020 è stata persa. La colpa principale, però, non è del ragazzo ma di quella tremenda sfortuna che lo perseguita da tre anni a questa parte. Il difensore di Scanzo non è riuscito a imporsi complice anche un brutto infortunio al tendine rotuleo – l’ennesimo – che l’ha costretto ai box da ottobre a fine gennaio. È uscito dalle rotazioni del Gasp ed è rimasto a guardare per quasi tutta la seconda parte di stagione. Peccato davvero.

Cristian Romero, voto 8

Difficile parlare di sorpresa per un difensore che arriva dalla Juventus e che tanto bene ha fatto negli ultimi due anni a Genova. Però non tutti si sarebbero aspettati un Romero così sin dal principio del campionato: attento, sicuro, grintoso, bravo anche a far ripartire l’azione e a seguire i compagni in attacco. È stato suo il gol più pesante della stagione, l’1-1 realizzato contro il Midtjylland nella gara di Bergamo che ha permesso all’Atalanta di andare ad Amsterdam a giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions con due risultati su tre a disposizione. Qualche cartellino giallo inutile in meno, ed è un giocatore da squadra top in Europa.

Berat Djimsiti, voto 7.5

Con quella faccia cattiva che metterebbe paura anche a un pugile, l’albanese è stato il prototipo perfetto del difensore di Gasperini: perfetto in marcatura, abile con la palla trai i piedi e sempre utile nei calci piazzati. Di lui quest’anno ricorderemo le prestazioni monumentali contro i migliori attaccanti del campionato, leggasi Lukaku, Cristiano, Immobile. Peccato solo per la casella delle reti segnate nell’ultima Serie A: zero.

Robin Gosens, voto 8

Che voto dare, se non un otto pieno, a un difensore che per la seconda stagione di fila arriva in doppia cifra? Undici gol in campionato e uno in Champions League nell’indimenticabile notte di Liverpool (ai quali si aggiungono anche i sei assist in Serie A) sono il riassunto di un’altra stagione perfetta per il laterale tedesco, che si è conquistato a pieno merito la convocazione nella Germania per i prossimi Europei. Partirà? Solo se a Bergamo dovesse arrivare un’offerta monstre non inferiore ai 35 milioni di euro, cosa ad oggi tutt’altro che scontata.

Robin Gosens, classe 1995, ha segnato 12 gol stagionali

Hans Hateboer, voto 6.5

L’infortunio al piede sinistro l’ha limitato parecchio, soprattutto nella fase decisiva della stagione. Un vero peccato, perché sarebbe dovuto essere l’arma in più dello scacchiere di Gasperini: viene naturale chiedersi se sarebbero finite nello stesso modo partite delicate come Atalanta-Real Madrid o Inter-Atalanta con lui in campo.

Matteo Ruggeri, voto 6

Di fiducia. Perché, per citare De Gregori, il ragazzo si farà dal momento che Gasperini ha messo gli occhi su di lui non solo perché era in piena emergenza sulle due fasce, ma perché le qualità qui non mancano di certo. Diciamocelo chiaramente: in certe occasioni non è stato all’altezza della situazione (con Lazio e Torino è partito titolare ed è stato sostituito all’intervallo) e forse è stato anche un azzardo puntare tutto su di lui. Ma, ne siamo certi, Matteo Ruggeri rappresenta il futuro.