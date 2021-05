Per l’inchiesta Covid lunedì è stato sentito per 5 ore in procura a Bergamo, come persona informata sui fatti, Goffredo Zaccardi, il capo di Gabinetto del Ministro della Salute Roberto Speranza.

Al centro dell’audizione ci sarebbe stata la rimozione dal sito dell’Organizzazione mondiale della Sanità del report firmato dai suoi ricercatori di Venezia e in cui si metteva in luce l’inadeguatezza della prima risposta dell’Italia alla pandemia. A Zaccardi è stato chiesto conto della chat tra il direttore vicario dell’Oms Ranieri Guerra e il direttore dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro.

Nella conversazione, avvenuta proprio nelle ore in cui si decideva il destino del report, Guerra informa Brusaferro che a breve avrebbe “visto Zaccardi” e per questo chiede: “Vuoi che inizi a parlargli dell’ipotesi di revisione del rapporto dei somarelli di Venezia?”.

Incontro che poi ci sarebbe stato tanto che Guerra, dopo qualche ora, scrive a Brusaferro: “Cdg (il capo di gabinetto, ndr) dice di vedere se riusciamo a farlo cadere nel nulla. Se entro lunedì nessuno ne parla, vuole farlo morire”. Frasi che chi indaga a Bergamo vuole chiarire se alludano a un ruolo da parte del Ministero nella rimozione del documento dal web.

Una maxi inchiesta che vede indagato per falso il direttore vicario dell’Oms. Ma Guerra non vuole però restare a guardare e con una dettagliata memoria ha risposto punto su punto a tutte le accuse. “Nessuna interferenza, neppure indiretta, né contributo di sorta può essere ravvisato nelle condotte di Guerra in relazione al report citato” scrive il suo avvocato Roberto De Vita.