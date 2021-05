Intervenuto sul proprio account Instagram, Charalampos Lykogiannis ha così parlato della stagione appena conclusa con il Cagliari

«Una stagione complicata, sfortunata e che non meritavamo. Anche nei momenti più difficili però non ci siamo disuniti, anzi abbiamo combattuto tutti insieme, dimostrando che possiamo essere più forti e che “L’uomo è nato per conquistare a fatica ogni centimetro di terreno. Nato per lottare, nato per morire. (Charles bukowski)”Ora un po’ di relax per tornare carichi e affrontare la prossima stagione».

