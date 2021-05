“Monopoli riparte e lo fa con la collaborazione di tutte le attività del territorio”. Così, sui social, il sindaco Angelo Annese. Il primo cittadino di Monopoli, nella giornata di ieri, ha firmato un’ordinanza sindacale: dal 29 maggio al 26 settembre, dalle 16 alle 6 del mattino, “sarà vietato vendere per asporto bevande in bottiglia o in contenitori di vetro – spiega Annese – ma anche utilizzare materiale monouso che non si degradabile. Puntiamo a una ripresa che sia anche ecosostenibile”.

In sostanza, tutti gli esercizi di ristorazione – quali bar, pub, birrerie, ristoranti, pizzerie, paninerie, take away, rosticcerie, friggitorie, negozi mobili e attività similari – che espongono o vendono bevande alcoliche e superalcoliche – comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione e quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all’interno dei locali – devono sospendere l’attività di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia o contenitori di vetro.

“È altresì vietata la distribuzione di “materiale monouso” non biodegradabile e non compostabile – è spiegato nell’ordinanza – come per esempio posate, coppe, coppette, ciotole e ciotoline, cannucce, mescolatori per bevande e bicchieri”.

1 di 1

#tdi_1_1bf .td-doubleSlider-2 .td-item1 { background: url(https://www.telebari.it/wp-content/uploads/2021/05/monopoli-restart-160×120.jpg) 0 0 no-repeat; }

L’articolo Monopoli, ordinanza Annese: stop all’asporto di bevande in bottiglia e in vetro. Dalle 16 alle 6 del mattino proviene da Telebari.