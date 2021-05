Andrà in scena domani il turno infrasettimanale di Primavera 1. Al Tre fontane il Cagliari affronta la Roma

Turno infrasettimanale per la Primavera 1, il Cagliari di mister Agostini sarà impegnato in trasferta contro la Roma al Tre fontane valido per la 25ª giornata.

La gara verrà trasmessa in diretta sui canali di Sportitalia a partire dalle ore 11.

