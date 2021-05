Irpiniatimes.it

L’artista avellinese, Fabio Picciocchi, al secolo Berlino84 presenta il suo ultimo lavoro discografico:

“Quanto fa skifo L’ amore è un pezzo pop nato per dire che l’amore fa skifo, si fa talmente skifo che non c’è turbamento più forte dell’ amore .

Senza L’ amore non esisterebbero film, canzoni, concerti.

L’amore cambia il modo di vivere delle persone e del mondo, anche quando quest’ultimo fa skifo”.

