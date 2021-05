In un quadro economico non facile, anche a Bergamo il settore fitness prova a ripartire con la riapertura delle palestre da lunedì 24 maggio. Una misura che non solo può dare nuovo vigore al comparto, ma anche aiutare le persone in questo momento così delicato dal punto di vista psicologico.

Lo spiega il dottor Massimo Masserini, direttore scientifico della clinica MindFit Clinic, psicologo dello sport e psicoterapeuta:

“Lo sport diffonde benessere psicofisico con un’offerta molto variegata e per tutte le tasche, quindi andrebbe considerato diversamente, come un settore di prevenzione e mantenimento della salute, che può rinforzare il sistema immunitario di qualsiasi praticante tutte le età.

Fare fitness non è solo un hobby: le persone vanno in palestra per stare bene anche dal punto di vista psicologico, scacciando ansie e solitudine. Consolidare, invece, il concetto che andare in palestra fa bene alla salute è una prospettiva che potrebbe contribuire in modo notevole a far stare meglio le persone, a scaricare lo stress e, alla fine, a renderle più sane e più felici.

Anzi le misure di contrasto alla pandemia avrebbero dovuto prevedere attività fisiche anche e soprattutto all’aperto, nei periodi con temperature adeguate, spingendo le persone a combattere il virus rinforzando il sistema immunitario.

Chi è rimasto fermo durante la chiusura oggi è più appesantito e più acciaccato, ma non sarebbe solo il corpo a soffrire, anche la mente: aumentata la sensazione di stanchezza, di svogliatezza. In molti dichiarano di soffrire di stati depressivi.

L’attività fisica, lo sostiene anche l’OMS, è fondamentale per migliorare la salute di tutti e per alzare le barriere immunitarie quindi contribuisce a difenderci dal Covid. La sospensione della pratica sportiva peggiorerà il livello medio di salute degli italiani e avrà un ulteriore impatto sul sistema sanitario e in generale sulla spesa pubblica legata a questo tema.

Il momento storico che stiamo affrontando rimarrà impresso nella memoria di ognuno di noi. La pandemia da Covid-19 ha modificato drasticamente gli stili di vita di milioni di persone: si è presentato sin da subito come un nemico subdolo e invisibile che ha rapidamente rivoluzionato le vite di tutti, sportivi e non.

La seconda ondata, a livello psicologico, è stata ancora più faticosa della prima, proprio perché ci si aspettava (si sperava) che il “peggio fosse passato”.

In termini concreti abbiamo modificato la nostra esistenza limitando la libertà, facendoci sentire vulnerabili. In molti stanno facendo i conti con l’angoscia e l’incertezza, effetto dovuto alla ri-chiusura delle strutture, ai divieti di aggregazione, alle limitazioni nella pratica sportiva all’aria aperta e alla cancellazione o slittamento di tutti gli eventi sportivi, all’incertezza rispetto al futuro”.