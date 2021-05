Rinnovo Inzaghi, le ultime notizie in vista dell’appuntamento di domani a Formello con la società

Timidi segnali in vista del summita di domani tra Inzaghi e il presidente Lotito. L’opzione del rinnovo non è ancora del tutto sfumata, a fare il punto della situazione – per i microfoni di Sky Sport – è Petrucci. Ecco le sue parole:

«Inzaghi è pronto a rimanere ma la società ha dei dubbi. Sarà importante l’incontro di domani. Se Lotito avesse voluto chiudere con lui non avrebbe neanche fissato l’appuntamento quindi ci sono elementi che possono portare al rinnovo. Bisognerà temperare la tensione delle ultime settimane. Domani ci sarà il faccia a faccia ma dei contatti ci sono già stati».

L'articolo Rinnovo Inzaghi, Petrucci: «Ci sono elementi che possono portare all'accordo» proviene da Lazio News 24.