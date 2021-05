Irpiniatimes.it

SERVIZIO CIVILE – SANTA PAOLINA

In bocca al lupo ai giovani che oggi iniziano il Servizio civile nel nostro Comune. Si tratta per loro di un’occasione significativa di formazione e di crescita personale. Un’opportunità per dare un contributo importante alla vita sociale e civile della nostra Comunità. Buon lavoro!

