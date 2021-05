Il Sassuolo chiude il campionato con 62 punti in classifica, un record per i neroverdi in Serie A TIM. I ragazzi di mister De Zerbi finiscono la stagione a pari punti con la Roma, ma la differenza reti a favore dei giallorossi spegne il sogno europeo dei neroverdi proprio sul piu' bello. Per il Sassuolo stagione davvero positiva con una leggera flessione all'inizio del girone di ritorno. Source