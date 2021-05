Valzer di panchine in Serie A , in una stagione che ha il sapore di rivoluzione. Partendo da Pirlo, la panchina della Juventus non è assolutamente certa dopo la particolare annata vissuta ma, dopo i due trofei e la qualificazione rimane ancora qualche speranza per lui. Gattuso e De Zerbi sono entrambi sicuri dell'addio dalle rispettive squadre, il primo ha già fatto i suoi saluti sul sito del Napoli ed è il nuovo allenatore della Fiorentina, il secondo è quasi sicuramente il nuovo allenatore dello Shaktar. Oltre a loro anche Juric sembra voler cambiare aria, Source