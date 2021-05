Tra i piloti che hanno partecipato nello scorso weekend allo Slalom ‘Città di Campobasso’ c’era anche il campobassano Nicola Rivellino a bordo della sua Peugeot 106. E il risultato è stato soddisfacente: un sesto posto nella propria categoria e ottavo di gruppo.

Una buona prova generale per affrontare la stagione che lo vedrà impegnato nel Campionato italiano di 7° zona che partirà il 13 giugno con il Rally ‘Terra di Argil’. A seguire, il Rally del Matese a luglio, il Rally del Molise in programma ad agosto per concludere con il Rally Lirenas a Cassino.

La speranza è di poter partecipare alle finali Aci Cup di Como.