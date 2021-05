Igli Tare potrebbe dire addio alla Lazio: la rivoluzione potrebbe riguardare dunque anche la dirigenza. Le ultime

Rivoluzione in casa Lazio? Anche la posizione di Igli Tare non è più così salda come in passato. Lotito non gli perdona il fallimento e vorrebbe “togliergli” la Primavera per affidarla a Bianchessi. Una “punizione” presa malissimo dal ds, che starebbe addirittura pensando all’addio, come rivela il Messaggero.

In bilico anche Peruzzi, dt: dopo gli screzi sul caso “Luis Alberto” non è più così convinto di proseguire in biancoceleste.

