TERMOLI – Il Presidente del Consiglio Comunale di Termoli, avv. Annibale Ciarniello, comunica di aver convocato il Consiglio Comunale per il giorno 28-05-2021 alle ore 10:00 in prima convocazione e per il giorno 29-05-2021 alle ore 11:00 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Ordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. PROGRAMMA Per l’affidamento di incarichi di collaborazione (art.3, comma 55, l.24.12.2007, n.244) periodo 2021- 2023 – approvazione.

2. PIANO Delle alienazioni 2021/2023 – approvazione

3. APPROVAZIONE Del regolamento per l’applicazione dell’ addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2021.

4. PROGRAMMA Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 (art. 21 del d.lgs n. 50/2016) – adozione.

5. PROGRAMMA Triennale delle oo.pp. 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori (anno 2021) – approvazione.

