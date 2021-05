Irpiniatimes.it

Tragedia nella tragedia nella zona del Mottarone, in provincia di Verbania, dove domenica è precipitata una cabina della funivia causando la morte di quattordici persone.

Nicola Pontoriero, operatore tv freelance, che lavorava in quel momento per le reti Mediaset secondo le prime indiscrezioni, è morto per un malore mentre era impegnato in un servizio sul luogo dell’incidente.

L’uomo – come riporta Fanpage – stava realizzando un servizio per Mediaset quando si è sentito male, colpito molto probabilmente da un arresto cardiaco, proprio mentre camminava lungo i sentieri che conducono al luogo in cui è precipitata la cabina.

