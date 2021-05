Il Sindaco di Bergamo Gori ha inviato nel pomeriggio di oggi una lettera al direttore Investimenti di Reti Ferroviarie Italiane, l’ingegner Vincenzo Macello, avanzando la richiesta di un confronto tra RFI e il Comitato di Quartiere di Boccaleone sul tema del collegamento ferroviario verso l’aeroporto di Orio al Serio e in generale sull’attraversamento ferroviario del quartiere.

In occasione dell’incontro con il Comitato – sabato 22 maggio, a margine della manifestazione che si è tenuta di fronte a Palazzo Frizzoni – il Sindaco si era appunto impegnato a cercare di promuovere un’occasione di dialogo e confronto tra i cittadini – che vorrebbero che la ferrovia che attraversa il quartiere venisse interrata – ed RFI, incaricata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile della progettazione e realizzazione della nuova tratta di collegamento tra la città e l’aeroporto.

La proposta di interramento avanzata dal Comitato è stata già oggetto di una recente nota, firmata proprio dall’ingegner Macello, con la quale sono state messe in fila le ragioni che ne renderebbero impossibile l’accoglimento, a partire dal “significativo incremento dei costi dell’opera”, il necessario abbattimento del ponte su via Piatti e di quello di Boccaleone (con la conseguente interruzione della circonvallazione per tutta la durata dei lavori), l’interruzione della linea ferroviaria Bergamo-Brescia, maggiori espropri e anche l’abbattimento di alcuni edifici e residenze del quartiere. Una successiva comunicazione di Regione Lombardia ha nei giorni scorsi ribadito le medesime argomentazioni.

La lettera inviata dal Sindaco, pur richiamando queste interlocuzioni, invita il Direttore degli Investimenti di RFI a rendersi disponibile ad un confronto più approfondito: “Sono a chiederLe cortesemente, – scrive Gori nella lettera – dopo aver a mia volta dialogato con gli esponenti di questo Comitato, la disponibilità ad incontrarne alcuni rappresentanti, così da poterne ascoltare “in diretta” le ragioni, valutarne la proposta e fornire loro maggiori dettagli intorno alle motivazioni che, stando ai contenuti della Sua recente nota, ne impedirebbero l’accoglimento (in particolare riguardo ai costi – diretti e indiretti – dell’interramento, confrontati con quelli della soluzione fin qui progettata, nonché ai tempi delle diverse opzioni e agli impatti sulla mobilità ferroviaria e stradale a carattere sovralocale).”

Favorire l’incontro con il Comitato di Boccaleone e RFI, ma anche discutere i possibili interventi di mitigazione del progetto ferroviario: anche il tema delle barriere antirumore, prescritte dalle leggi vigenti, è oggetto della lettera di Gori all’ingegner Macello.