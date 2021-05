Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.05 – Napoli, rinnovo Insigne: nessun segnale dalla dirigenza, l’estero chiama – Lorenzo Insigne aspetta una chiamata del Napoli il rinnovo, telefonata però che non è ancora arrivata. La notizia

Ore 10.30 – Sassuolo, Italiano il preferito per la panchina: lo Spezia non molla – Per il dopo De Zerbi, il Sassuolo vorrebbe puntare tutto su Vincenzo Italiano. Le ultime

Ore 10.00 – Juventus, novità su Allegri: i bianconeri virano con decisione sull’allenatore – La posizione di Andrea Pirlo alla Juventus è sempre più in bilico, i bianconeri avrebbero virato con decisione su Allegri. La notizia

Ore 9.15 – Allenatore Sampdoria, Ferrero: «Non c’è tutta questa fretta…» – Il presidente blucerchiato ha parlato della questione relativa al nuovo allenatore della Sampdoria. Le parole

Ore 8.40 – Napoli, Conceicao domani in Italia: De Laurentiis stregato da quattro partite del Porto – Sergio Conceicao potrebbe incontrare già domani il Napoli a Roma per firmare il contratto con la squadra azzurra. La notizia

Ore 8.20 – Allenatori Serie A: da Conte a Pirlo, una categoria sulle spine – Non è il massimo essere tra gli allenatori di Serie A in queste settimane: allo stato attuale sono pochissimi quelli sicuri di mantenere la panchina. L’editoriale

