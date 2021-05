I carabinieri di Isernia, nell’ambito dei servizi disposti per verificare il rispetto di divieti e restrizioni imposti dalle norme in vigore per il contenimento del contagio da Covid 19, hanno perlustrato il territorio di competenza, soprattutto in orario notturno quando dalle 23 alle 5 vige ancora il lock down e hanno riscontrato per questo diverse violazioni puntualmente contestate ai rispettivi interessati. Ieri sera sono state elevate 3 contravvenzioni per un ammontare complessivo di 1.200 euro.

I carabinieri di Macchiagodena hanno sanzionato un uomo che non indossava la mascherina di protezione ed altri due che, dopo le 23 erano in giro a piedi senza meta non riuscendo a giustificare la loro presenza all’esterno delle rispettive abitazioni.

I militari del Nor– Sezione Operativa, invece, nell’ambito dei quotidiani servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto nel centro pentro a controllo gli occupanti di un’autovettura, già noti agli operanti, i quali avevano destato sospetto. Difatti, nel corso delle verifiche all’interno di un portaoggetti dell’auto, veniva rinvenuto un involucro in cellophane contenente 10 grammi di hashish, detenuta da uno di essi per uso personale. La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il detentore segnalato alla Prefettura per le relative determinazioni.