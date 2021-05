Scegliere di seguire una vocazione religiosa è una controtendenza, significa vivere in un modo quasi contrario a tutti. Ma non è del tutto vero, anzi, significa scegliere di vivere ciò che cercano tutti: l’Amore.

Scegliere di donare la propria vita agli altri, per fare qualcosa di buono era il desiderio di S. Francesco d’Assisi e dei primi frati che vivevano insieme con lui. Oggi si può ancora vivere questo insieme ai frati francescani che vivono in Calabria.

Loro potranno accoglierti se desideri ascoltare la voce del Signore, se vuoi dire il tuo “Sì” ad una proposta di vita nuova. I frati del Convento del Sacro Cuore sono a tua disposizione con un wee-end durante il quale puoi vivere un tempo di ritiro in ascolto della voce bella di Gesù.