Un colpo del valore di oltre 100.000 euro è stato messo a segno da una banda di ladri nei confronti dello storico Lanificio Piacenza di Pollone in provincia di Biella. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 maggio; Cappotti in cashmere, maglioni, vestiti e tanto altro è … Leggi tutto L’articolo Furto al Lanificio Piacenza di Pollone: rubata merce per un…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it