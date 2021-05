Il ds del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato in conferenza stampa del futuro del club tra cessioni e nuove entrate

Stefano Capozucca, nella conferenza stampa di questo pomeriggio, non ha avuto peli sulla lingua. Con la chiarezza che lo contraddistingue da sempre, ha spiegato ai giornalisti telematicamente presenti in sala, cosa la società ha intenzione di fare per costruire il Cagliari del futuro.

« C’è bisogno di un ridimensionamento. Io farò il massimo per rendere la squadra competitiva. Sarà necessario fare qualche operazione dolorosa: oggi non ci possiamo più permettere un ingaggio elevato come quello di Godin».

