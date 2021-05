Chiunque almeno una volta nella vita ha bevuto un calice di Prosecco, al bar o al ristorante; nel caso però volessimo comprare una bottiglia come regalo per una persona cara ci troviamo davanti a tantissime bottiglie diverse tutte con il nome Prosecco, alcune con termini aggiuntivi come Valdobbiadene, Cartizze ecc. E come si può fare a riconoscere quella perfetta per il proprio regalo? Scopritelo in questo articolo.

Un po’ di storia

Le radici del termine Prosecco risalgono fino alla metà del Duecento, utilizzato per indicare un vino prodotto in un comune vicino Trieste chiamato Prosecco (esistente ancora oggi). Se parliamo però di Prosecco come lo conosciamo oggi i primi documenti ufficiali risalgono all’inizio dell’800.

Tipologie

Prima di parlare delle varie tipologie di Prosecco bisogna specificare che è un vino bianco spumante (e in casi più rari frizzante oppure fermo) che può essere prodotto solamente nel Nord-Est dell’Italia, nello specifico nelle regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia (escluse le province di Verona e Rovigo).

L’uva più utilizzata è la Glera, presente almeno in quantità pari all’85%, mentre il restante 15% può derivare da 3 varietà autoctone chiamate Verdiso, Bianchetta e Perera. Nella versione spumante si possono adoperare anche Pinot e Chardonnay come vini da taglio nella versione spumante, in quantità massima pari al 15%.

Ora approfondiamo le varie tipologie premettendo che il Prosecco si distingue in diverse varianti a seconda del luogo di provenienza delle uve, del processo produttivo cui viene sottoposto e, nella versione Spumante, in base alle quantità di zuccheri aggiunti.

Distinzione per luogo di provenienza:

1 – Prosecco DOC

La zona DOC è la zona più ampia di produzione che comprende tutta l’area descritta sopra. È composta dai vigneti più giovani solitamente gestiti completamente a macchina. Questo prodotto nasce per soddisfare le esigenze di un mercato internazionale della grande distribuzione in continua crescita.

2 – Prosecco Treviso e Prosecco Trieste DOC

Come la denominazione precedente con l’ulteriore limitazione che tutte le fasi produttive dalla coltivazione dell’uva all’imbottigliamento devono essere svolte nella provincia di Treviso o di Trieste rispettivamente.

3 – Prosecco Superiore DOCG:

La Zona DOCG comprende le denominazioni Conegliano-Valdobbiadene ed Asolo (entrambe vicine a Treviso). In questi luoghi grazie ai minerali del terreno e alle soleggiate colline il vitigno Glera dà il meglio di sè. Nelle zone più scoscese viene prodotta la tipologia “RIVE” che rappresenta un Prosecco DOCG spumante fatto con uve provenienti da un unico comune.

– Il Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze è il gioiello della corona della denominazione Prosecco: il piccolo territorio di circa 108 ettari, situato nel comune di Valdobbiadene, è chiamato in gergo “Pentagono d’oro” per l’altissima qualità delle uve prodotte. Il clima e il terreno donano uva squisita, con una gradazione zuccherina più elevata del solito raggiungendo picchi di 17 g/L nel mosto appena pressato e dal quale si produce un vino con caratteristiche organolettiche uniche.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, il Prosecco è uno spumante perfetto per accompagnare gli aperitivi ma è anche ottimo da gustare insieme a un carpaccio di tonno o dei frutti di mare. Le produzioni millesimate, cioè quelle affinate per più tempo in cantina, invece, possono essere abbinate anche a piatti di pesce più ricchi come gli spaghetti allo scoglio.

Per chi volesse fare un regalo particolare oppure festeggiare un’occasione speciale, infine, il consiglio è indirizzarsi sulla punta di diamante della denominazione, una bottiglia di superiore di Cartizze DOCG.

