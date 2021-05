Sotto la guida delle docenti professoressa Mariacarla Giorgetti e della professoressa Francesca Locatelli, due team di studenti di Diritto processuale civile ed Istituzioni di Diritto processuale civile di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo hanno preso parte alla quarta edizione della Italian Negotiation Competition: una competizione interamente in inglese rivolta agli studenti di Legge, dove i ragazzi si sono misurati con team di molte altre università italiane, distinguendosi per l’impegno e ricevendo i complimenti di negoziatori stranieri di fama internazionale. Obiettivo dell’iniziativa: promuovere un maggiore interesse per la negoziazione e fornire agli studenti di Giurisprudenza gli strumenti per sviluppare competenze e abilità nell’ambito di transazioni e controversie internazionali.

La gara – che avrebbe dovuto svolgersi a Roma alla Lumsa, ma che invece si è tenuta online, per via della pandemia da Covid-19 il 21 e 22 maggio scorsi – è consistita in una simulazione di negoziazione nella quale gli studenti bergamaschi (due per squadra) si sono sfidati in due diversi casi pratici, per raggiungere un accordo davanti a un collegio giudicante composto da docenti universitari e professionisti di diritto commerciale e societario provenienti da tutto il mondo; portando a termine con successo entrambi i round.

A coronamento, gli studenti dell’Università di Bergamo hanno avuto l’opportunità di assistere a una masterclass tenuta da negoziatori di fama internazionale, quali professori universitari americani ed europei e professionisti avvocati/diplomatici con posizioni di vertice in aziende come Google.

La competizione rappresenta un’importante occasione di incontro tra studenti ed esponenti internazionali del mondo del diritto, nonché un interessante veicolo di scambio universitario. Per questo motivo l’iniziativa, considerati gli esiti favorevoli, diverrà parte integrante del percorso di Diritto processuale civile e Istituzioni di Diritto processuale civile; un’opportunità significativa anche dal punto di vista dell’internazionalizzazione dell’Università degli studi di Bergamo e del recruiting dei suoi studenti.