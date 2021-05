Nel corso di mirati servizi tesi a contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di droga i carabinieri della Compagnia di Triggiano e quelli della Tenenza di Bisceglie hanno arrestato in tutto tre pusher.

Il primo a finire in manette è stato è stato un 41enne agricoltore di Noicattaro. I militari, dopo aver verificato un particolare via vai di persone dalla sua abitazione, hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. Durante l’ispezione, quindi, sono stati trovati circa 80 grammi di hashish nascosti in scatole di latta all’interno del garage, un bilancino di precisione e 700 euro in contanti, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

A Bisceglie, invece, a finire in manette sono stati due pregiudicati di 38 e 25 anni. I due erano attivi nella centralissima zona conosciuta come la ‘piazza del pesce’, all’incrocio tra via Dante e piazza Umberto. Gli spacciatori, in sella a uno scooter, facevano da spola con le vie adiacenti, incontrando clienti e scambiando droga in cambio di danaro. Una volta fermati, sono stati trovati in possesso di 35 dosi di cocaina. Una volta arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Trani.

