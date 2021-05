Novità di mercato per la Lazio: il Cagliari avrebbe messo gli occhi su Franco Vazquez, accostato più volte ai biancocelesti

Stanno arrivando alcune novità interessanti per il mercato della Lazio. Infatti, stando a quanto appreso dalla redazione di CagliariNews24.com, c’è anche il Cagliari tra i club di Serie A che negli ultimi giorni stanno facendo valutazioni su Franco Vazquez.

Il trentaduenne trequartista argentino, fresco di svincolo dal Siviglia, non ha ancora deciso il suo futuro ed è tentato da un ritorno in Italia dopo la felice esperienza di Palermo. A più riprese il suo nome era stato accostato al club biancoceleste, ma nelle ultime ore sembra che i rossoblù si siano mossi per il giocatore.

