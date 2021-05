Basta un pareggio al Renate per proseguire verso il sogno chiamato Serie B: le Pantere passano in virtù dell'essere testa di serie (dopo il pareggio dell'andata con lo stesso risultati). La squadra di mister Aimo Diana passa in vantaggio con un gran tiro di Kabashi al 35' dopo un primo tempo ben controllato. Nella ripresa, il Matelica ci mette il cuore e riapre la pratica con Volpicelli al 58'. Il risultato della partita non cambia più: questo pareggio conclude il bellissimo cammino del Matelica e permette al Renate di continuare a sognare. Domani il sorteggio per i brianzoli in cui conosceranno l'avversario nei quarti di finale: sar Source