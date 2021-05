Il Renate passa per la prima un turno di playoff e termina tra la prime otto in Serie C: un traguardo storico di cui ha parlato mister Aimo Diana. Quanto orgoglio c'è nell'essere uno dei protagonisti di questo, il leader tecnico di questa squadra e averla condotta a questo traguardo? L'orgoglio è tanto perché sappiamo quanto sia difficile il campionato di Serie C. Il Renate è da 11 anni in C ed è complicato confermarsi sempre. Questo è il frutto di un lavoro di insieme importante. C'è grande felicità nonostante la grande sofferenza: tutte le partite sono complicate. Bisogna fare i complimenti al Matelica perché è una squadra con sette vite che ci ha messo in difficoltà fino alla fine. Source