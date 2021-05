Belluno, 26 maggio 2021 – L’Osteria Al Bocia nella centralissima piazza dei Martiri di Belluno ha dato il via questa sera alla stagione degli eventi 2021, dopo lunga attesa forzata da lockdown. Protagonista della serata Francesco Dal Santo, in arte Cesco, 43 anni veneziano di nascita, bellunese d’adozione con il suo romanzo autobiografico “L’ora giusta” presentato dalla giornalista Lina Pison.

Un libro scritto in quattro mesi, nelle pause pranzo al tavolo dell’Osteria Al Bocia che stasera si è riempita per l’occasione, per questa prima assoluta “in presenza” con l’autore. Il libro è ambientato nella Bibione degli anni ’90 e tocca i temi di emarginazione, violenza, paura, silenzi e profondi legami affettivi, al di là delle convenzioni sociali.

Grafico pubblicitario, Del Santo è al suo primo romanzo, ma assicura di avere già pronto il prossimo. Oltre che scrittore, è stato musicista, bassista in vari gruppi punk, collabora con diverse fanzine e webzine fino ad aprire blog tematici con contaminazioni in campo cinematografico.

