Partirà con l’escursione guidata ai Laghetti di Cardeto, domenica 30 maggio, il programma dei Percorsi Green, una serie di camminate a mezza montagna con accompagnatori specializzati e profondi conoscitrici dei luoghi che si esploreranno.

L’iniziativa, organizzata da Promoserio nell’ambito della programmazione estiva tra Val Seriana e val di Scalve, comprende altre escursioni estive, che per il mese di giugno arriveranno alla diga del Gleno, ai Campelli di Schilpario e al monte Fogarolo, sopra Rovetta per poi proseguire in altre oasi naturalistiche uniche fino a settembre.

Sul sito di Promoserio si trova il calendario completo, oltre alle informazioni necessarie per la prenotazione, le iscrizioni e la dotazione necessaria in base a percorsi e durata della gita.

“Sono semplici esperienze, ma che sapranno contribuire al benessere anche di una permanenza più lunga sul territorio – dice Maurizio Forchini, presidente di Promoserio -. Queste escursioni, inoltre, hanno il valore aggiunto del fatto di essere guidati da professionisti che conoscono perfettamente il territorio, e che oltre a condividere con gli escursionisti i segreti delle Orobie, trasmetteranno il valore della montagna nel pieno rispetto delle nuove misure di sicurezza”.

