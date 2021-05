Irpiniatimes.it

Coach Rodolfo Robustelli si lecca le ferite dopo la debacle di gara5 a Reggio Calabria: “E’ stata forse la nostra prestazione peggiore da quando alleno la squadra. Giocare ogni tre giorni non è certo facile, ci abbiamo provato ma i calabresi ne avevano più fame di noi. Ora rimbocchiamoci le maniche. Bisognerà lavorare a testa bassa e pensare solo alle prossime gare”. La prossima avversaria dei lupacchiotti per la via della salvezza, sarà la Virtus Pozzuoli: “Sarà un’altra bellissima serie, avevo predetto che questa prima si sarebbe decisa a gara5 e lo è stato anche per loro contro Monopoli. Non sarà una serie facile, affronteremo un roster ben preparato e soprattutto che già abbiamo affrontato altre tre volte in questa stagione tra Supercoppa e campionato. Bisogna crederci”.

