Dal 15 aprile è partito il cantiere avviato dalle ferrovie per i lavori di consolidamento del ponte ferroviario su via San Giovanni Bosco, all’incrocio con via Bonomelli e via Simoncini.

Un cantiere che sta creando non pochi problemi ai cittadini per via dell’intenso traffico dovuto alla chiusura del passaggio dei mezzi sotto il ponte in direzione di via Bonomelli.

Ma dal 27 maggio si dirà definitivamente addio alla prima fase (il blocco per tutti i veicoli in ingresso in città) con la conclusione dei lavori e l’inizio della seconda fase: con l’avvio dei lavori nella parte di ponte dedicata all’uscita dei mezzi dalla città.

La speranza è che l’inizio della nuova fase alleggerisca il traffico cittadino nella zona del quartiere della Malpensata. I lavori si prevede che dovranno finire verso il 18 giugno.

Per la seconda fase si prevedono i seguenti provvedimenti viabilistici:

Sottopasso ferroviario di Via San Giovanni Bosco in direzione della periferia

– divieto di transito veicolare esteso a tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi impegnati nei lavori

– strada a fondo chiuso in corrispondenza dell’area di cantiere

– divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni al marciapiede opposto

in via Simoncini all’intersezione con Via Quarenghi

– obbligo di proseguire diritto per tutte le categorie dei veicoli

in via Quarenghi all’intersezione con Via Simoncini

– obbligo di svolta sinistra per tutte le categorie dei veicoli.

Delicato anche il passaggio pedonale, visto che il marciapiede sotto il ponte della Malpensata sarà anch’esso chiuso: sarà quindi necessario attraversare la strada più volte per transitare da via Bonomelli al quartiere della Malpensata e un nuovo, provvisorio, attraversamento pedonale sarà realizzato proprio nei pressi del cantiere.

Non sarà, tra l’altro, l’unico intervento di questo genere previsto da RFI quest’anno: nell’estate 2021 i tecnici incaricati dalle Ferrovie lavoreranno anche per consolidare il ponte tra via San Bernardino e Largo Tironi, altra zona caratterizzata da importanti flussi di traffico, con ulteriori provvedimenti viabilistici che saranno comunicati nelle prossime settimane.

Il Comune di Bergamo è consapevole dei disagi che questo intervento comporta, seppure l’attuale situazione di zona arancione comporti flussi di traffico ridotti rispetto alla normale situazione della città. Il cantiere di RFI è comunque fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini di Bergamo e dei convogli in transito sui binari verso e dalla stazione ferroviaria.