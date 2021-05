Irpiniatimes.it

Queste le parole di Piero Braglia nel post gara della vittoria contro il Palermo: “Oggi è stato uno spettacolo vedere questi tifosi, hanno mostrato grandissimo attaccamento a questa maglia. Non so quanti ce n’erano, ma è stata una cosa davvero bella. Questa è una squadra operaia, che ha dei valori, che può fare anche un buon calcio quando riesce a fare le cose che sa fare. E’ una squadra che ha sempre dimostrato un grande attaccamento, io sono felice per questo gruppo”.

Poi tira una stoccata a Filippi: “Il signor Filippi parla bene, deve imparare a parlare. Io alleno da 32 anni, lui è il primo anno che allena, non è certo Filippi che deve dare consigli a me su cosa dire a fine partita. Io rispetto tutti e non parlo degli altri”.

