Il Villareal si aggiudica l'Europa League, battendo il Manchester United in una sfida che ha visto le squadre battersi fino ai rigori. I tempi regolamentari sono finiti sul punteggio di 1-1 con i gol di Moreno e Cavani. Non sono bastati i supplementari a decidere la gara e neanche i 5 rigori per parte. Dopo ben 22 rigori complessivi (21 andati a segno), il Villareal conquista il trofeo, deciso dall'errore dal dischetto del portiere del Manchester United De Gea ipnotizzato dall'avversario Rulli. Source