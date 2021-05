Mi chiamo Anna e sono una studentessa di Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università di Bergamo. Finalmente, dopo 431 giorni di didattica a distanza, esami online e di studio matto e disperatissimo, sono tornata in Università.

Tornare, inteso proprio come “riportarsi nel luogo da cui si è partiti o da cui ci si è allontanati” e quello che abbiamo vissuto è stato un allontanamento brusco, inaspettato, travolgente…

È stato un periodo a dir poco difficile, un turbinio di emozioni inspiegabili, caratterizzato da una terribile incertezza fino a che, solo una settimana fa e non senza difficoltà, è arrivata la comunicazione che tanto speravo di leggere: “Esami scritti in presenza!”. Dopo un anno e tre mesi non aspettavo altro, quando ho letto la mail del Rettore non riuscivo a crederci. Avevo tanto sognato un rientro in sicurezza al più presto, soprattutto dopo che le mie amiche, una ad una, avevano cominciato a tornare alle loro Università in sede.

Finalmente, lunedì 24 maggio 2021 sono tornata a Bergamo per un esame scritto che abbiamo svolto nella maestosa Aula Magna situata nella sede di Sant’Agostino (la mia preferita), ai piedi di Città Alta.

Sono arrivata in città con largo anticipo, dopo un autobus e due treni. Ho pranzato con una mia cara amica bergamasca per poi raggiungere altri amici e amiche provenienti da diverse città lombarde, ma non solo! Così tra chiacchiere e risate abbiamo atteso l’ora della prova.

Sono sempre agitata prima di un esame, che sia scritto oppure orale, ma questa volta è stato diverso, ho provato un insieme di bellissime emozioni: la gioia di rivedere i miei amici e compagni di corso, non più solo un nickname dietro ad uno schermo ma individui, persone con una storia, con tante emozioni da regalare; quella strana trepidazione, come se da un momento all’altro dovesse capitare qualcosa di inaspettato e la bellezza di rivedere quel magnifico chiostro al centro di Sant’Agostino ripopolarsi!

L’ingresso in Aula Magna è stato emozionante, entrare in quella grande chiesa silenziosa che sembrava fosse lì ad aspettarci è stato impagabile.

Nonostante le necessarie procedure anti Covid-19, quindi misurazione della temperatura all’ingresso, igienizzazione delle mani, distanziamento e mascherine, che ci hanno consentito di svolgere l’esame in piena sicurezza, ho sentito di star vivendo nuovamente parte di quella “normalità” ormai perduta. Che poi, dopo tutta questa esperienza, cosa possiamo definire con “normalità”?

Bergamo è la città che mi “fa bene al cuore” e grazie a questo piccolo pezzetto di vita universitaria che ci è stato concesso comincio a sentire, dopo tanto tempo vissuto tra scoraggiamento e sofferenza, una forte speranza verso i prossimi mesi. Speriamo di poter tornare presto tutti insieme tra quei banchi!