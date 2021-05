Gigi Riva: «Speriamo Cagliari porti fortuna all’Italia. Ho un debole per Barella». Le dichiarazioni dell’ex attaccante rossoblù

Gigi Riva è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport verso l’amichevole di venerdì tra Italia e San Marino a Cagliari e più in generale in vista dell’Europeo.

ITALIA A CAGLIARI – «Il presidente Gravina ha avuto un bellissimo pensiero: un invito nel pre ritiro della Nazionale o allo stadio, ma il regalo me lo aveva già fatto, riportando l’Italia a giocare qui. Voleva premiare la Sardegna – e Cagliari e il Cagliari lo meritavano. Ora speriamo portino fortuna all’Italia».

NAZIONALE – «Mancini ha dato alla squadra un gioco giovane, moderno, un’impronta riconoscibile. È la sua Nazionale. Ha determinazione e entusiasmo nell’accogliere il messaggio dell’allenatore: si va in campo per vincere. Con un gioco che determina il risultato, non lo subisce. Ho un debole per Barella, e si sa: Jorginho e Verratti lo danno “girare”. Ma questa squadra è un buon insieme, non c’è un giocatore che decide le partite da solo. E non l’ho mai vista in difficoltà, neanche nelle partite importanti».

