CAMPOBASSO – Nonostante il Covid 19, l’Associazione Misteri e Tradizioni ha realizzato la XIIIª edizione del giornale “La Domenica dei Misteri” anche per questo insolito Corpus Domini 2021. Il 6 giugno 2021 non ci sarà la secolare processione dei Misteri per le vie della nostra bella città, ma noi in questo particolare momento, vogliamo entrare ancora di più in tutte le case, anche se solo virtualmente e far rivivere le emozioni che ogni anno trasmettono i nostri Ingegni.

Per il secondo anno consecutivo, il giornale sarà solo online e pubblicato sul sito ufficiale del Museo dei Misteri http://www.misterietradizioni.com e sulle pagine social del Museo (Facebook – Telegram -Twitter – Instagram), 30 pagine ricche di notizie, curiosità, ricordi, aneddoti e foto che si potranno scaricare e stampare.

“Un particolare ringraziamento a Luigi De Michele Griffo per la realizzazione della copertina e naturalmente a tutti gli amici che hanno scritto, fotografato e contribuito alla sua realizzazione. L’appuntamento è al prossimo Corpus Domini e alla XIVª edizione de “La Domenica dei Misteri” il 19 giugno 2022. Scannètt allèrt e Buon Corpus Domini”.

